Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:36 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

        Toplantıda, geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.

        Ekici, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

        Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Mehmet Fatih Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 2 suç çetesi çökertildi, 122 hükümlü yakalandı
        Şırnak'ta 2 suç çetesi çökertildi, 122 hükümlü yakalandı
        Şırnak Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
        Şırnak Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
        Beytüşşebap'ta çığ alarmı
        Beytüşşebap'ta çığ alarmı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaş...
        Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaş...
        Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada
        Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada