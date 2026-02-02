Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 18:58 Güncelleme: 02.02.2026 - 18:58
        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Güneyyaka köyünde rahatsızlanan Azra G'nin (5) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yolu kardan kapalı köye ulaşamaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.

        Yolun ulaşıma açılmasıyla köye varan ekipler, ilk müdahalenin ardından çocuğu yaklaşık 500 metre sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

        Azra G, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

