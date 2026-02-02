Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:34 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:34
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 26 Ocak-1 Şubat'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, 1 gram metamfetamin, 7 gram esrar, uyuşturucu aparatı, 23 bin 900 dolar, 34 bin 500 avro, gümrük kaçağı 55 cep telefonu, 28 bin 632 paket sigara, 75 kilogram nargile tütünü, 2 bin 767 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 505 tekstil ürünü, 1058 kozmetik ve süs eşyası ile 826 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

