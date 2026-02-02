Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Giriş: 02.02.2026 - 13:13 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:13
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, bir hafta içerisinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 142 kilo 150 gram metamfetamin, 4 gram kokain, 28 sentetik ecza, 1 gram skunk, 3 bong aparatı, bıçak, gümrük kaçağı 213 bin paket sigara, 27 bin 800 sigara kartuşu, 310 elektronik sigara, 300 tabanca, 22 bin 950 fişek, 900 şarjör ve 31 bin 26 gözlük, telefon aksesuarı, kol saati ve termos ele geçirildi.

        Operasyonlarda, gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerlerine adli işlem uygulandı.






