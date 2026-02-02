Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 46 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:40 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:40
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 46 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 26 Ocak-1Şubat'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 46 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

