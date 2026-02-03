Şırnak'ta yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü ağıldaki 20 hayvan telef oldu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının bir ağıla düşmesi sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sağanak sonucu ilçenin Ayvalık köyünde ise akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Halil Adıyaman'a ait ağıla düştü.
Ağıldaki küçükbaş hayvanlardan 20'si telef oldu.
