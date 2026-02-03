Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü ağıldaki 20 hayvan telef oldu

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının bir ağıla düşmesi sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 20:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 20:14
        Şırnak'ta yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü ağıldaki 20 hayvan telef oldu
        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının bir ağıla düşmesi sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Sağanak sonucu ilçenin Ayvalık köyünde ise akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Halil Adıyaman'a ait ağıla düştü.

        Ağıldaki küçükbaş hayvanlardan 20'si telef oldu.



