Eşi, 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit oldu, mücadelesi ile yılın kadını seçildi Şırnak Beytüşşebap'ta Hatice Acar, 1993 de kardeşini 2007’de eşi, 3 çocuğu ve bir kardeşini daha kaybetti Eşi, çocukları ve kardeşini kaybetmenin acısına dayanamayan Acar, kısmi felç geçirdi

– Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hatice Acar 1993 yılında teröristlerin saldırısı sonucu kardeşini kaybetti. Bir süre bu acıyla yaşayan Acar, 2007 yılında ise yine teröristlerin açtığı ateş sonucu eşi, 3 çocuğu ve bir kardeşini daha şehit verdi. Yaşadığı üzüntü ile kısmi felç geçiren Acar, ilçede yılın kadını seçildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-