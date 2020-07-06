Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonları: 6 gözaltı

<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, PKK ve FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-07-06 10:54:53<br>
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