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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS Şırnak il birincisi Silopi'den çıktı

İHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren Nurcan Tüngür 482,3 puan alarak il birincisi oldu.

LGS Şırnak il birincisi Silopi'den çıktı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren Nurcan Tüngür 482,3 puan alarak il birincisi oldu.
20 Haziran’da yapılan LGS'de 482,3 puan alan Silopilş öğrenci Nurcan Tüngür büyük bir başarı elde ederek Şırnak il birincisi oldu. Kendisini başarıya götüren süreci anlatan Nurcan Tüngür, ''Geçen sene LGS’de iller arası sıralamada Şırnak sonuncuydu ve sonlarda yer alıyordu. Şırnak ilçeleri arasında da Silopi yine altlarda yer alıyordu. Ben de kendi üzerime düşen sorumluluğu yapıp ilçemiz biraz daha ilimi biraz daha iyi yerlere getirmek istedim. Kendi üzerime sorumluluğumu yerine getirirken de okulum bana bütün imkanları sağladı. Bu pandemi sürecinde öğretmenlerimin desteği sürekli arkamdaydı. Her zaman yanımdaydı. Psikolojik olarak kötü olsam da beni sürekli motive edici şeyler yaptılar. Kendine güvenerek kendine inanarak çalışıp dikkatli bir şekilde odaklanarak, çalışırsak ve çevremizdekilerin bize verdiği desteği de kendimizle çalışmamıza katarsak iyi bir yere geleceğimi düşündüm'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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