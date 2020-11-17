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Şırnak'ta teröristlerin yıktığı kasır, yeniden inşa edildi

DHA

Şırnak'ta teröristlerin yıktığı kasır, yeniden inşa edildi


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK tarafından yakılıp yıkılan Mehmet Ağa Sor Kasrı'nın ilk katı, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) ortak çalışması ile orijinal taşları kullanılarak yeniden inşa edildi. 3 kat olarak inşa edilecek kasır, 1 milyon 669 bin TL'ye mal olacak. 
Şırnak'ta 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağında yaşanan çatışmalarda Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler mahallelerinde yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından 10 bin 731 konut inşa edildi. Yüzde 65'i yıkılan kentte en büyük zararı da tarihi yapılar gördü. 1892 yılında yapılan 380 odalı Mehmet Ağa Sor Kasrı da 2016´da sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde yaşanan olaylar sırasında terör örgütü PKK mensupları tarafından yakılıp yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Şehrin en önemli tarihi yapılarından olan kasır, Şırnak Üniversitesi ve DİKA'nın ortak çalışmasıyla 1200 metrekarelik bir alanda üniversite kampüsünde 100 odalı olarak yeniden inşa edilmeye başladı. Orijinal taşları kullanılarak Horasan harcı ile yapılan 3 katlı kasrın ilk katı tamamlandı.
'1 MİLYON 669 BİN TL'YE MAL OLDU'
1 milyon 669 bin TL'ye mal olan, avlusu 200 metrekare, kapalı alanı ise 910 metrekare olan kasır için açılış töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Belediye Başkan Vekili Kamil Kurt, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve vatandaşlar katıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kasrın Şırnak'ın tek tescilli binası olduğunu belirterek, "Bu yapı, Şırnak'ın özgün tarihi mimarisini ve geleneksel yaşam biçimini yansıtan bir kasırdır. 1 milyon 669 bin TL bütçe ile yapıldı. Projemizin yüzde 70'ini DİKA yüzde 30'unu ise üniversitemiz karşıladı. 1892 yılında yapılan kasrın yapımında orijinal taşlar kullanıldı. Hatta Bizans döneminden kalan tarihi taşlar da var. Kasrımız orasan harcı ile yapılmıştır. Diğer kasırlarda olduğu gibi aslan kabartmalı taşları da temin etmeye çalışıyoruz. Kasrımızın üst katlarında da bu taşları da kullanmayı planlıyoruz. Şırnak'ın tarihi eserleri ile ilgili projelerimiz devam edecektir. Kırmızı Medresesi'nin onarımından tutun Melaye Batinin Külliyesi'nin yapımına kadar birçok proje ile üniversitemiz üçüncü kuşak bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şehrimizin kültürel mirasına sahip çıkarken gençlerimizin kültürel ve sanatsal anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için fırsatlar sağlayacağız. Mehmet Ağa Sor Kasrı'nın bütün Şırnak halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da kasrın, kent turizmi açısından önemli bir faktör olduğunu belirterek, "Biz de kurum olarak böyle bir yapıya aracı olmaktan çok memnunuz. Açılacak olan resim, heykel, müzik gibi kurslar ve atölyeler gençlerimize imkan sağlayacak. Diğer taraftan halkımıza da bu öğrencilerimizin ortaya çıkarmış olduğu bu ürünler sergilenecek. Zaman zaman ücretsiz olarak üniversitemiz tarafından kurslar açılacak. Bunlar kültürel anlamda sosyal imkanı sağlamak adına çok önemli fırsatlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-11-17 17:31:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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