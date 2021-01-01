Öğretmenlerden Ailem Yanında Projesi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde anaokulu müdürü Büşra Gümüş'ün başlattığı proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev yapan öğretmenler, kültürel etkinlik paylaşımı gerçekleştirdi.

Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi Gülbahçesi Anaokulu Müdürü Büşra Gümüş başkanlığında Ailem Yanında eTwinning Projesi kapsamında yapılan etkinliğe Bitlis, Aksaray, İstanbul, Şanlıurfa, Ordu, Muğla, Şırnak İzmir ve Gaziantep'ten öğretmenler katıldı. Her öğretmen, bulunduğu ilin en çok bilinen yemeğini yaparak etkinliğe dahil oldu.

Proje ile ilgili bilgi veren Gülbahçesi Anaokulu Müdürü Büşra Gümüş, Ailem Yanında eTwinning Projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile haftalık motive edici etkinlikler yaptıklarını söyledi. Gümüş, "Aile katılımına önem veren projemiz korona virüs dönemimde, öğrenci ve ailesinin ev ortamında aktif ve verimli zaman geçirmesini, uzaktan eğitim sürecinde öğretmen, öğrenci, veli iletişim ve işbirliğinin devamını sağlamaktadır. Biz bu hafta projede yer alan 10 öğretmen olarak, bulunduğumuz bölgelerde öne çıkmış yöresel yemekleri evlerimizde kendimiz yaparak, hem kültür paylaşımında bulunduk hem de evlerimizde olduğumuz pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına vurgu yapmak istedik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.