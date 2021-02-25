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Cizre TSO Başkanı Sevinç'in girişimleri sonuç verdi, sigorta pirimi indirimi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı

İHA

Cizre TSO Başkanı Sevinç'in girişimleri sonuç verdi, sigorta pirimi indirimi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç’in sigorta primi indirimi ile ilgili yapmış olduğu girişim sonuç verdi. Başkan Sevinç’in de girişimlerinin ardından sigorta primi indirimi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.
Ankara’da geçtiğimiz günlerde Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ile bizzat görüşen Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, işçi ve işverenlerin sorunlarını aktarıp özellikle, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasına eklenen ve 31 Aralık 2020 tarihinde son bulan 6 puanlık ilave sigorta primi indiriminin devam etmesi hususunda girişimlerde bulundu. Başkan Sevinç’in bu girişimleri neticesinde, 31405 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile söz konusu, 6 puanlık ilave sigorta primi indiriminin devam etmesi süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılarak yürürlüğe girdiği belirtildi.
Başkan Sevinç, “Söz konusu 6 puanlık ilave sigorta priminin desteğinin devam etmesi işçi ve işverenlerimiz açısından önemli bir adımdı. Bu konuda taleplerimizi dikkate alıp söz konusu sürenin devamı hususunda desteklerini sunan Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç’a oda üyelerimiz ve esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

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