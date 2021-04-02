Şırnak'a 1 haftada 40 bin fidan



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, 1 hafta içinde kente 40 bin fidan dikildiğini, yıl sonuna kadar ise bu sayıyı 100 bine çıkaracaklarını söyledi.

Orman İşletme Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 'AÇSHB Mercan Ormanı' oluşturuldu. Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Abdullah Umut Cihan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü Ahmet Çiçek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ve çok sayıda kişi katıldı. Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilen etkinlikte, 1000 fidan dikilirken, kişilerin isimlerinin yazıldığı olduğu kartlar asıldı.

Vali Pehlivan, 'Orman Haftası' kapsamında 40 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, hedeflerinin ise yıl sonuna kadar bu rakamı 100 bine tamamlamak olduğunu söyledi. Cudi Dağı'nın bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından önemli alan olduğunu anlatan Pehlivan, bölgede ağaçlandırma faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti. Vali Pehlivan, "Ağaçlar hem ülkemiz hem dünya için önemli, yaşam kaynağı. Ne kadar çok yeni ağacı, fidanı ormana kazandırırsak o kadar kazançlı çıkarız. Şırnak'ta, bu anlamda ormancılık faaliyeti her geçen gün ivme kazanarak devam ediyor. Bu hafta itibarıyla 40 bin fidan, yıl sonuna kadar hedefimiz ise 100 binin üzerine çıkmak. Şu an içinde bulunduğumuz coğrafyada bir tarafımız Cudi. Cudi Dağı, bitki ve hayvan çeşidi bakımından çok zengin. Orası hem tarihi bir bölgemiz. Nuh'un gemisinin oturduğu Sefine bölgesini barındırıyor. Bununla beraber tarihi derinliği birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Endemik bitkilerden diğer bitki türlerine, hayvan çeşitliliğine kadar orası müthiş bir zenginlik ortaya koyuyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-04-02 11:07:22



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