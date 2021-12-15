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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de aşiretlerden teröre lanet mitingi

İHA

Cizre’de aşiretlerden teröre lanet mitingi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde aşiretler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilci ile üyeleri 4 Aralık tarihinde AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven’in öldürülmesini protesto etmek için ‘teröre lanet mitingi’ düzenledi.
Cizre, İdil Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanında yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile mitinge katılan çok sayıda kişi ‘Cizre teröre karşı tek ses, tek yürek’ pankartı açıp, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ sloganları atarak Meman Aşireti Lideri Tahir Güven’in öldürülmesini protesto etti. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen yüzlerce kişi Güven ailesine destek verip terörü protesto etti. Sloganların yükseldiği mitingde konuşan Meman Aşireti Lideri Tahir Güven’in oğlu Ferzan Güven, bu bölgede yaşamanın ve yaşatmanın bir bedeli olduğunu, yıllardır bölge halkının ve tüm doğu vilayetlerinin bu bedeli ödediğini söyledi. En son bu bedeli bölgenin en kalabalık büyük aşiretlerinden Meman Aşiret lideri Tahir Güven ağanın canı ile ödediğini ifade eden Ferzan Güven, "Dün öldürülen Tahir ağa değil, öldürülen Meman aşireti değil, öldürülen insani değerler ve insani yaşam hakkıdır. Bugün terör örgütlerinin hedeflerinde büyük ve güçlü Türkiye’nin 2023 hedefleri söz konusu olup büyük hedeflerin önü Tahir Güven ve bölgemiz Kürt milleti üzerinden engellemeye çalışılmaktadır ve biz asla buna izin vermeyeceğiz. Abazasından, Lazına, Lazından, Çerkez’ine, Çerkez’inden Kürdü ve Türküne Anadolu tüm insanların birliği ve beraberliği ile yüce devletimizin daha güçlü daha sosyal ve daha demokratik ve muassır medeniyet seviyesindeki güçlü Türkiye için elbette birliğimizden beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Bugün ben Tahir Güven’in oğlu olarak değil, İsmail El Ebuliz, Ahmede Hani, Mir Bedirhanın, Fatih’in, Abdülhamit’in, Selahaddin’i Eyyübi’nin, bugün ben Cizre’nin bir evladı olarak konuşuyorum. Bugün ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin sade ve devletine sadık bir vatandaşı olarak siz büyüklerime sesleniyorum. Gelin bir olalım. Gelin birlik olalım. Gelin tüm terör örgütlerine karşı beraber olalım. Hiçbir insanın yaptığı yapacağının öldürülme hakkını doğurmadığı gibi bugün insani değerler ve ahlaki değerleri zorlaştıran ölümün, ölümlerin terörün ve bölücü faaliyetlerinin önüne çıkalım” dedi.
Terörü ve terör örgütlerini meşrulaştıran kişileri lanetlediğini ifade eden Güven, ”Devletimizin ve milletimizin verdiği güçle başta terör örgütü PKK’yı, FETÖ'yü ve diğer terör örgütleriyle mücadele birliğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi var gücümüzle teröre lanet ediyoruz ve edeceğiz. Terör ve faaliyetleri bu bölgede eğitimi, ulaşımı ticareti ve her türlü sosyal ve muassır medeniyetler çerçevesini indirmiş ve bölgemizi bahtsız bir istikbale mahkum etmiştir. Ve bölge halkı ise Tahir Güvenler bu kaderi canları pahasına değiştirmeye çalışıp bunu canları ile ödemiş. Yarının çocuklarını yaşatmak uğruna kendi canlarını feda etmiş şehitlik mertebesine ulaşmışlardır.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ortadoğu’nun ve dünyanın en gelişmiş ülkelerini geride bırakacağımızı, son sözü bölücü faaliyetlerin değil, bölge halkı, doğu halkı ve tüm Türkiye olarak bizlerin söyleyeceğini, yolumuzdan dönmeyeceğimizi, her türlü öldürmeyi ve öldürülmeyi asla destek vermeyip bunların önüne geçeceğimizi, yeşerecek fidanlar misali evlatlarımıza çok güçlü bir Türkiye bırakacağımızı, bu bölgenin bir evladı olarak belirtmek istiyorum. Bu hedefler üzerinden ise siz bölge büyüklerimizin ve sesimizin ulaştığı her ‘insanım’ diyen herkese ‘gelin bir olalım Türkiye olalım’. Cizre’de ölüm istemiyoruz. Memleketimizde sürekli bir kaos ve bir korku yaşatmaya çalışılmaktadır. Bölgemiz binlerce yıldır medeniyetin beşiği olması ve medeniyetin doğduğu toprakların anasıdır. Şiddet nereden gelirse gelsin kınıyoruz. Hep kaybeden bölge halkı olmuştur. Ölümün meşruiyeti olmaz olamaz da. Bölge halkı bunu asla kabul etmedi edemez de. Ölümle, şiddetle, ötekileştirerek ancak bölgemizi geri götürürsünüz. Sakın bölge halkı bunu görmüyor demeyin. Küçük beyinleri belki bunların farkında değil fakat Şırnak, Cizre, Silopi, İdil, Uludere, Beytüşşebap, Güçlükonak halkı medeni bir halk, ne yapacağını ve ne tepki vereceğini bilen bir memlekettir. Son günlerde Cizre’de yaşananlar bölge halkını düşündürmüş. Bölgemiz ne zaman bir kazanım sağlasa, biraz huzur bulsa hemen provokatör eylemler başlamaktadır. Bölge halkı bunu hak etmemektedir” dedi.
Yapılan açıklamaların ardından alanda toplanan kalabalık kitle teröre lanet yağdırıp, sloganlar eşliğinde olaysız bir şekilde dağıldı.

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