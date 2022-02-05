Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 2

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Tokat Belediye Plevne’yi 32 yendi.



Salon: Şırnak

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, İvanov Svetoslav, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Serhat Coşkun, Caner Ekrem Çiçekoğlı, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu, Segenov Georgi, Can Ayvazoğlu)

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Muhamet Hacıoğlu, Arda Bostan, Patita Soane Jhon Wandt Vaımua, Alison do Monte Martin Melo, (Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Ahmetcan Büyügöz)

Setler: 25 22, 1825, 1825, 2518, 158

Süre: 108 dakika (28, 28, 27, 27, 18

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