Şırnak'ta 7 metreyi aşan karla mücadele sürüyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Tuzluca köyü yolunda yüksek kesimlerde yer yer 7 metreyi aşan kar, temizlenerek ulaşımın sürmesi sağlanıyor
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:27 Güncelleme:
1
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Tuzluca köyü Lise Tayrı bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri, yolda biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizliyor.
2
Yüksek rakımlı kesimlerde yer yer 7 metreyi aşan kar birikintileri nedeniyle ekipler çalışmayı güçlükle yürütüyor.
3
Kato-Tuzluca hattında kar duvarlarının oluştuğu noktalarda yolun genişletildiği, viraj ve geçitlerde güvenli geçiş için temizlik ve düzeltme yapıldığı belirtildi.
4
Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18