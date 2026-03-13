        Şırnak'ta ailelere 56 bin lira destek | Son dakika haberleri

        Şırnak Belediyesi'nden ailelere 56 bin lira destek

        Şırnak Belediyesi, kent merkezinde yaşayan, 10 ve üzeri çocuğa sahip ailelere tek seferlik 56 bin lira maddi destek vereceğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Şırnak'ta ailelere 56 bin lira destek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında Şırnak’ta dikkat çeken bir sosyal destek programı hayata geçirildi. Şırnak Belediyesi, kent merkezinde yaşayan ve 10 ve üzeri çocuğa sahip ailelere tek seferlik 56 bin lira maddi destek vereceğini duyurdu.

        İHA'nın haberine göre, belediye tarafından yapılan açıklamada, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve büyük bir aileyi fedakarlıkla ayakta tutan ailelere destek olmak amacıyla programın başlatıldığı belirtildi.

        Sosyal dayanışmayı artırmayı hedefleyen destek kapsamında, büyük ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Destekten yararlanmak isteyen aileler için başvuruların başladığı bildirildi.

        Başvuruların, Şırnak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi üzerinden yapılacağı ifade edildi. Başvuru sırasında vatandaşlardan başvuru formu, nüfus cüzdanı sureti, aile kayıt örneği, tarihçeli yerleşim yeri belgesi ve IBAN bilgisi talep ediliyor. Gerekli şartları taşıyan ailelerin evraklarıyla birlikte belediyeye başvurarak destekten faydalanabileceği belirtildi.

        Şırnak Belediyesi yetkilileri, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik sosyal projelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurgulayarak, verilen desteğin hem ekonomik hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

        TGC'DEN HABERTÜRK MANŞET'E ÖDÜL

        Türkiye'nin en prestijli televizyon ödüllerinden biri Habertürk Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Habertürk Manşet programına verildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası