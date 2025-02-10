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        Haberler Gündem Güvenlik Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

        Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerin 10 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:52
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        5 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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        Şırnak Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri aşağıdaki tabloda mevcut olan, Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebeldağları Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 11 Şubat 2025 (Dahil) – 25 Şubat 2025 (Dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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