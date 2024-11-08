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        Haberler Gündem Şırnak'ta evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Şırnak'ta evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 01:55 Güncelleme: 08.11.2024 - 01:55
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        Evde yangın! 7 kişi dumandan etkilendi
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        Başak Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen İ.İ. (34), C.İ. (28), N.İ. (5), M.İ. (4), A.İ. (9), M.İ. (1) ve M.İ (8), ambulansta sağlık personelince yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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