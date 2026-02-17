Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 tutuklama

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 tutuklama

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 131 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 03:32 Güncelleme: 17.02.2026 - 03:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 9-15 Şubat'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 el bombası, 4 gaz el bombası, uzun namlulu makinalı tüfek, 2 makinalı tüfek mekanizması, 3 alev gizleyen, 4 mühimmat kutusu, 27 metal aparat, 3 hücum yeleği, 2 şarjör kütüğü, 2 askeri yasak bölge tabelası, 3 tabanca, 54 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 6 keskin nişancı tüfeği şarjörü ve 40 fişek, dipçik, keskin nişancı tüfeği dürbünü, kaleşnikof tüfeğinin üst kapağı, siyah renkli çatal ayak, 4 tabanca şarjörü, el dürbünü, gece görüş dürbünü, 41 sikke, tarihi eser niteliğinde obje, 40 fişek kapasiteli 3 şarjör, 30 fişek kapasiteli 39 kaleşnikof şarjörü, 20 fişek kapasiteli kaleşnikof şarjörü, 30 fişek kapasiteli tüfek şarjörü, makinalı tüfek şarjörü, çeşitli çaplarda 15 bin 467 fişek, gümrük kaçağı 66 cep telefonu, 34 bin 78 paket sigara, 1105 elektronik sigara ve likiti, 49 kilogram nargile tütünü, 2 bin 244 muhtelif hırdavat malzemesi, 9 bin 736 tekstil ürünü, 6 bin 99 kozmetik ve süs eşyası ile 9 bin 229 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 131 şüpheliye adli işlem uygulandı. AA'nın haberine göre; jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nurseli İdiz: Ya kalp krizi geçirtiyorsunuz ya da öldürüyorsunuz

        Kısa süreli ritim bozukluğu yaşayan Nurseli İdiz, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu; "Bende hem panik atak hem de aritmi oluyor zaman zaman. Biraz tansiyonum fırladı. Yani ya kalp krizi geçirtiyorsunuz adama ya öldürüyorsunuz" 

        #şırnak
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        "Punch"ın bakıcısı konuştu
        "Punch"ın bakıcısı konuştu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu