Şırnak'ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Şırnak Uludere'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
N.Y. (46) idaresindeki kamyonet, Şenoba beldesinde şarampole devrildi. Sürücü ile beraberindeki A.Y. ve M.Y. yaralandı.
AA'nın haberine göre, yaralılar çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle Uludere ve Şırnak devlet hastanelerine kaldırıldı.
Devrilen aracın altında kalan A.Y. Uludere Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.