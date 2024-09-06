Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta şehitler için anıt yapıldı | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta şehit 154 asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt yapıldı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 154 asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt yapıldı. Kaymakam Bekir Yalçın, şehit aileleri ve vatandaşlar, üzerinde şehitlerin isimlerinin bulunduğu anıtı ziyaret etti. Şehit güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Zafer Paksoy, "Anıt bizler için gurur verici oldu. Bu vatan toprakları için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta şehitler için anıt yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 154 asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt yapıldı.

        Uludere Kaymakamlığınca, ilçede terör örgütü PKK mensuplarınca farklı tarihlerde şehit edilen asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt inşa edildi.

        Kaymakam Bekir Yalçın, şehit aileleri ve vatandaşlar, üzerinde şehitlerin isimlerinin bulunduğu anıtı ziyaret etti.

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Zafer Paksoy, anıtın kendileri için büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

        Paksoy, "Anıt bizler için gurur verici oldu. Bu vatan toprakları için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Şehit Anıtı
        #şırnak
        #Uludere
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de liseye saldıran 14 yaşındaki zanlı silahı nereden buldu?
        ABD'de liseye saldıran 14 yaşındaki zanlı silahı nereden buldu?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler