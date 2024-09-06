Şırnak'ta şehitler için anıt yapıldı

Şırnak'ta şehit 154 asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt yapıldı Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 154 asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt yapıldı. Kaymakam Bekir Yalçın, şehit aileleri ve vatandaşlar, üzerinde şehitlerin isimlerinin bulunduğu anıtı ziyaret etti. Şehit güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Zafer Paksoy, "Anıt bizler için gurur verici oldu. Bu vatan toprakları için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 06.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL