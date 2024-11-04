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        Haberler Gündem Güvenlik Şırnak’ta gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı

        Şırnak’ta gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı

        Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ve tüm ilçelerde 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 23:46 Güncelleme: 04.11.2024 - 23:46
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        Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşlere 10 gün yasak
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        Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediye başkanlarının terör soruşturmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        “Terör örgütüyle bağlantılı grupların il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını tehdit etme potansiyeli göz önünde bulundurularak kamu düzen ve güveninin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinlikler ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak yapılacak giriş çıkışlar, Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları (coğrafi alan-il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) içerisinde 04.11.2024 günü saat 00.01’den 13.11.2024 günü saat 23.59’a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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