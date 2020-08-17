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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan çalışma sonucunda 71 gram metamfetamin olmak üzere, uyuşturucu maddesi ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi

Şırnak
İHA

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada; terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 10-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada; "Operasyonda 70,52 gram metamfetamin, 47,73 gram esrar, 9,44 gram eroin, 760 paket kaçak sigara, 48 adet kaçak cep telefonu, 136 kutu 148 adet tıbbi ilaç, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli asayiş suçlarından, 1 şüpheli ise kaçakçılık suçundan gözaltına alınmış olup şüphelilerden 1’i ilgili birime teslim edilmiş, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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