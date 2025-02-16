Şırnak’ta nehirde aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

Cizre’de 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, bir kişinin Dicle Nehri'ne atladığı bilgisi üzerine nehirde ve nehir kıyısında arama çalışması başlattı.

Ekipler nehirde arama çalışmalarını sürdürürken, nehre atladığı iddia edilen H.K. (35) Dağkapı Mahallesi'ndeki asri mezarlığında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.