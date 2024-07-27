Sırrı Fransa'nın fırınlarından geliyor: Kahvaltı sofralarınıza şıklık katacak kruvasan tarifi!
Fransız mutfağının ikonik lezzetlerinden kruvasan, artık sadece fırınlardan alınan bir lüks olmaktan çıkıyor. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarifle, kahvaltılarınızı şıklıkla buluşturun. Kendi ellerinizle hazırladığınız kruvasanlarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın! İşte detaylar!
Fransa'nın meşhur fırınlarından çıkan kruvasanlar, artık sizin mutfağınızda! Evde pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu kruvasan tarifiyle, kahvaltı sofralarınıza şıklık katacak ve sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet sunacaksınız. Taze, kat kat ve mis kokulu kruvasanlar sayesinde, güne Fransız zarafetiyle başlayacaksınız. İşte detaylar!
KRUVASAN MALZEMELERİ NELERDİR?
500 gram un
10 gram instant maya
50 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı tuz
1 su bardağı süt, ılık
1 adet yumurta sarısı
KRUVASAN NASIL YAPILIR?
Mayalama işleminden sonra hamurunuzu hafif unlanmış tezgaha alın ve 1,5 cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.
Dikdörtgen şeklinde açtığınız hamurun yüzeyini üç parça gibi düşünün sağ ve sol taraflara margarini elinizle sürün ve bu parçaları ortada birleştirin.
Bu işlemi yaptıktan sonra hamuru sığacağı bir kaba alın üzerini streç film ile kaplayarak dolapta yaklaşık 10 dakika dinlendirin.
Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayın.
İşlemleri bir kez daha yaptıktan sonra sonra hamuru son kez unlanmış tezgaha alarak yarım cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.
25-30 cm boyunda ve taban kenarı en az 10 cm olan üçgenler halinde hamuru kesin.
Geniş kenardan başlayarak hamuru yuvarlayın.
Hamurları yağlı kağıt yada silpat serilmiş fırın tepsisine 5 cm aralıklarla dizin.
10 dakika kadar dinlendirdikten sonra üzerlerine 1 adet yumurta sarısı sürerek 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.
KRUVASAN YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Pürüzsüz, elastik ve yumuşak bir hamur elde etmiş olmalısınız. Mayalanma sürecinin hızlıca başlaması için süt ılık olmalıdır. Hamurun buzdolabında mayalanması çok önemlidir.
Mümkünse yarım saatte bir kruvasan hamurunu tereyağı ile açıp tekrar buzdolabında dinlendirin. Bu yöntem hamurun daha gözenekli ve puf puf olmasını sağlayacaktır.
Kruvasan hamurunu mermer tezgahta hazırlarsanız, hamurla daha kolay işlem yapabilirsiniz.