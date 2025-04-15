Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında?

        Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?

        DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Peki, Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 23:41 Güncelleme: 16.04.2025 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan ve aynı zamanda TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, Sırrı Süreyya Önder'in, bu akşam ciddi bir kalp sorunu yaşamış olduğu ve hastaneye sevk edildiği belirtildi. Peki, Önder’in sağlık durumu nasıl? Ayrıntılar haberimizde…

        2

        SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

        DEM Parti İmralı heyeti üyesi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder İstanbul'da kalp krizi geçirdi. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadesini kullandı.

        BAKAN MEMİŞOĞLU: ÖNDER'İN AMELİYAT SÜRECİ DEVAM ETMEKTE

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

        3

        SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

        Sırrı Süreyya Önder 1962 Adıyaman doğumludur. Baba adı Ziya anne adı Zeliha'dır. Milletvekilliğinin yanı sıra sinemacı, yönetmen ve senaristtir. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi.

        24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
        Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        Witkoff: İran nükleer programını ortadan kaldırmalı
        Witkoff: İran nükleer programını ortadan kaldırmalı
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”