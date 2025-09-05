Şişecam'da üst düzey atamalar

Şişecam'ın Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine Başar Tırpancı atandı.

Profesyonel kariyerine 2005 yılında Moore Stephens’ta Kurumsal Finansman Uzmanı olarak başlayan Başar Tırpancı, 2007 yılında Unicorn Capital Türkiye’de, 2008-2014 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Bölümü’nde Şirket Birleşme ve Devralmalar Yöneticisi olarak görev yaptı. 2014 yılında Doğan Holding İş Geliştirme Grup Müdürü olarak çalışan Başar Tırpancı, 2015 yılında Şişecam’a Strateji Başkanlığı altında Şirket Birleşme ve Devralmalar Müdürü olarak katıldı. 2018 ve 2022 yılları arasında Cam Ev Eşyası grubunda Strateji Direktörü ve Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Tırpancı 2022 yılından bu yana Şişecam Türkiye Bölge Satış Kıdemli Direktörü olarak görev yapıyordu.

REKLAM

Galatasaray Lisesi mezunu olan Tırpancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden lisans derecesine sahip.

Şişecam'ın Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Çopur atandı.