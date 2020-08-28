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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Şişecam'ın tüm faaliyetleri tek çatı altında birleşti

Cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu’nun tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ardından hissedarlar tarafından da onaylandı. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam’ın birleşme hamlesini uzun dönem stratejilerimiz ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Şişecam paydaşlarından aldığı büyük güçle küresel hedefleri doğrultusunda daha da hızlı adımlarla ilerleyecektir" diye konuştu

Şişecam
HABERTURK.COM

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu’nun tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesine Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ardından hissedarlar tarafından da onay verildi.

Tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeyi amaçlayan Topluluğun Borsa İstanbul’da işlem gören ana iştirakleri Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte Paşabahçe Cam’ın Şişecam çatısı altında konsolide edilmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak 2020 tarihinde başlatılmış, 27 Nisan 2020 tarihinde SPK’ya yapılan resmi başvuru ise 23 Temmuz 2020 tarihinde onaylanmıştı.

SPK onayı sonrasında 26-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında birleşme özel gündemiyle Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantıları sonucunda, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi onaylandı.

Genel Kurullar tarafından alınan onay kararları sonrasında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme sürecinin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

'YATIRIMCILAR İÇİN DAHA CAZİP OLACAK'

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kırman, "Küresel yapılanmamızın olgunluğunu artırmak amacıyla tüm faaliyetlerimizi tek şirket çatısı altında toplamak üzere bu yılın başında yola çıktık. Şişecam’ın küresel rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işleminin bugünkü Genel Kurul’a katılan hissedarlarımız tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi, geleceğin Şişecam’ının inşası yolunda attığımız bu önemli adım konusunda bizleri daha da yüreklendirdi. Şişecam, paydaşlarından aldığı büyük güçle küresel hedefleri doğrultusunda daha da hızlı adımlarla ilerleyecektir" diye konuştu.

Söz konusu birleşme işlemi tamamlandığında Borsa İstanbul’da işlem gören tek topluluk şirketinin Şişecam olacağına işaret eden Kırman, "Böylece halka açıklık oranı ve işlem derinliği artmış, halka açık payların 1 milyar doları aşan piyasa değeri ile yatırımcılar için daha cazip tek bir hisse Borsa İstanbul’da işlem görecek. İlk etapta MSCI Endeksi olmak üzere önümüzdeki dönemde diğer önemli endekslere de dahil olacak olan Şişecam, uluslararası fon ve yatırımcılar açısından daha fazla ilgi odağı olacaktır. Birleşme sonucunda, tedarik zinciri, üretim, satış ve pazarlama gibi ana fonksiyonlarımızın merkezileşmesiyle maliyet avantajı sağlamayı, iş kollarımız arasında sinerji yaratmayı, karar alma süreçlerimizi daha etkin hale getirmeyi, nihai olarak da gelirlerimiz ve karlılığımızı daha da artırarak, yatırımcılar açısından daha yüksek bir hisse performansı sergilemeyi amaçlıyoruz" dedi.

'YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Şişecam’ın birleşme hamlesini uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kırman, "Farklı iş kollarında dört kıtaya yayılan bir coğrafyanın daha etkin yönetimini mümkün kılan, çevik, hızlı ve yalın bir küresel yapılanmayı beraberinde getiren bu birleşme küresel sermaye piyasalarındaki algımızı ve konumumuzu daha da güçlendirirken, rekabet gücümüze ve şirket olarak yarattığımız ekonomik değere büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Şişecam’ın 85’inci yılında iddialı küresel hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini de vurgulayan Kırman, "Birleşme sürecini planlandığı şekilde tamamlayacağız. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir değer yaratan büyüme stratejimiz doğrultusunda, ana faaliyet alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik adımlar atmanın yanı sıra gelecek vaat ettiğine inandığımız yeni iş alanlarındaki yatırım fırsatlarını da değerlendireceğiz. Tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

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