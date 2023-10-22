Şişkinlik problemi yaşayanlar dikkat! Yemekten sonra bir bardak tüketin!

Oldukça önemli olan baharatlar arasında yer alan tarçın, hazımsızlığın hafiflemesinde önemli rol oynar. Şişkinlik ve karın kramplarına iyi gelen tarçını, yemeklerden sonra bir bardak sıcak su içerisinde demleyerek tüketebilirsiniz.

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YEŞİLÇAY

Sağlık açısından oldukça önemli olan ve birçok probleme iyi gelen yeşilçay, bağırsak ve mide sancılarını da azaltır. Bunun yanında hazımsızlık problemlerine de fazlasıyla iyi gelir.