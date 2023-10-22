Şişkinlik problemi yaşayanlar dikkat! Yemekten sonra bir bardak tüketin!
Şişkinlik, mide ve bağırsaklarda gaz birikmesi sonucu oluşan yaygın bir sorundur. Şişkinlik, hazımsızlık, mide ağrısı, gaz ve kramp gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu sorunları doğal yollarla çözebilmek mümkün. İşte şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları...
Şişkinlik sorunu yaşayanlar, tükettikleri yiyeceklere dikkat ederek bu sorunun önüne geçebilirler. Eğer yemeklerden sonra şişkinlik yaşıyorsanız bu sorunu bitki çaylarıyla aza indirebilir hatta yok edebilirsiniz. İşte şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelen çaylar…
PAPATYA ÇAYI
Papatya çayı, anti-inflamatuar ve spazm giderici özelliklere sahiptir. Papatya çayı, şişkinlik ve kramp gibi sindirim problemlerine iyi gelir.
ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil, şişkinlik, hazımsızlık ve mide ağrısı gibi sindirim problemlerine iyi gelir. Hazımsızlık problemlerinde bir bardak zencefil çayı içmek sizi rahatlatacaktır.
TARÇIN ÇAYI
Oldukça önemli olan baharatlar arasında yer alan tarçın, hazımsızlığın hafiflemesinde önemli rol oynar. Şişkinlik ve karın kramplarına iyi gelen tarçını, yemeklerden sonra bir bardak sıcak su içerisinde demleyerek tüketebilirsiniz.
YEŞİLÇAY
Sağlık açısından oldukça önemli olan ve birçok probleme iyi gelen yeşilçay, bağırsak ve mide sancılarını da azaltır. Bunun yanında hazımsızlık problemlerine de fazlasıyla iyi gelir.
REZENE ÇAYI
Rezene çayı, gaz giderici ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliklere sahiptir. Rezene çayı, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerine iyi gelir.
NANE ÇAYI
Nane ferahlatıcı bir bitkidir. Çok şişkin hissettiğiniz zamanlarda 3-5 nane dalı çiğneyip üstüne bir bardak su içebilirsiniz. Bunun yanında nane çayı tüketmekte sizi rahatlatacaktır.
Şişkinliği önlemek için dikkat edilmesi gerekenler: