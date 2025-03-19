Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir? Emrah Şahan kaç yaşında, nereli?

2019-2023 yılları arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2024 Yerel Seçimlerinde, Şişli Belediyesi için Muammer Keskin'in yerine Cumhuriyet Halk Partisi adayı gösterilmiştir. Seçimlerde %66,6’lık oy oranıyla Şişli tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen Belediye Başkanı olmuştur. 4 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başlamıştır. Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır