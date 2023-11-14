Şişli'de 4 katlı binanın çatısında yangın paniği

Şişli'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Şişli'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi
Şişli'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada hasar oluştu.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Yayla Mahallesi 2. Yol Sokak'ta bulunan dört katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan alevler çatı katını kısa sürede sardı.
EKİPLER YANGINI KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI
Yangını fark eden bina sakinleri binayı hemen terk etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
BİNADA HASAR OLUŞTU
DHA'nın haberine göre; yangının ardından binada hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.