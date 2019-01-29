Polis operasyon başlattı

Olay saat Elmadağ Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Fas uyruklu erkek turist, iki kişinin saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, darp edilen turistin cebindeki 600 doları alan kişiler koşarak kaçtı. Gaspçıların peşinden koşan turist çevredekilerden yardım istedi. Daha sonra yere yığılan turist için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polise gasp edildiğini anlatan Faslı turist, olay yerinin yanındaki bir otelin güvenlik kameralarına bakmak için götürüldüğü sırada tekrar yere yığıldı. Bunun üzerine polis aracına alınan turist ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



