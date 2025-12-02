Habertürk
        Şişli'de sokakta silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Şişli'de sokakta silahlı saldırı

        Şişli'de sokakta yürüyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 02:45 Güncelleme: 02.12.2025 - 02:45
        Şişli'de sokakta silahlı saldırı
        Olay, Eskişehir Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

        İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Akağalar Caddesi üzerinde gördüğü kişiye silahla atış açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

        Polis ekipleri saldırının düzenlendiği olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan saldırı hakkında bilgi alan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

        Fotoğraf: DHA

