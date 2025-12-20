Şişli'deki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı!
İstanbul Şişli'de, önceki gün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl Püsküllü, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ekrem Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücünün emniyetteki ilk ifadesinde, "Bayılma rahatsızlığı olduğunu, olay esnasında da baygın olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği" öğrenildi
İstanbul'da kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana gelmiş, iddiaya göre cadde üzerinde seyreden araç sürücüsü ters yöne girmesi sebebiyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşamıştı.
TERS YÖNDE HIZLA ÇARPTI
İHA'daki habere göre tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basıp hızını artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpmıştı.
ÜÇÜNCÜ ACI HABER GELDİ
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yararılar Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralı olan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Anıl Püsküllü (30) bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
6 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan E.Y., A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kaza sonrası yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Ekrem Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ekrem Y. adliyeye sevk edildi. Ekrem Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde bayılma rahatsızlığı olduğunu, olay esnasında da baygın olduğunu, hiç bir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen Ekrem Y., çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.