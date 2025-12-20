Şişli'deki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı!

İstanbul'da kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana gelmiş, iddiaya göre cadde üzerinde seyreden araç sürücüsü ters yöne girmesi sebebiyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşamıştı.

TERS YÖNDE HIZLA ÇARPTI

İHA'daki habere göre tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basıp hızını artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpmıştı.

ÜÇÜNCÜ ACI HABER GELDİ

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yararılar Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralı olan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Anıl Püsküllü (30) bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

6 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan E.Y., A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Ekrem Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ekrem Y. adliyeye sevk edildi. Ekrem Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde bayılma rahatsızlığı olduğunu, olay esnasında da baygın olduğunu, hiç bir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.