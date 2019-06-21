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Şişli’nin azılı soyguncuları yakalandı

İstanbul’da, 10 gün önce bankadan para çeken 2 kişiyi silahla etkisiz hale getirerek 265 bin lira parayı gasp eden motosikletçi soyguncular yakalandı. Soyguncuların geçen yıl Şişli’de kanlı banka soygununu gerçekleştiren gaspçılar olduğu ortaya çıktı.

Aynı kişiler çıktı

Şişli’de 12 Haziran günü, F.Ç ve B.D, gayrimenkul almak için bankadan 1 buçuk milyon lira para çekti. Araçları ile bankadan ayrılan 2 kişi Bomonti Tünel çıkışında, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başlarında kask olan ve araca ateş açan şüpheliler 265 bin TL parayı alarak olay yerinden kaçtı. Ardından devam ettikleri ateşte 30 bin TL’nin bulunduğu desteye kurşun isabet etti.

DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Motosikletle kaçan soyguncuların gidiş istikametleri ve geliş istikametleri takibe alındı. Elde edilen görüntülerde, benzer bir olayı daha ortaya çıkardı. Şişli’de 7 Eylül 2018 tarihinde soyulan bankanın şüphelileri de 2 motosikletli gaspçıydı. Gaspçılar banka görevlisini silahla yaralayıp, bankadan 50 bin lira para almışlardı. Görüntülerdeki şüpheliler iki soygundaki şüphelilerle benzerlik taşıyordu.

YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis şüphelilerin kimliğini tespit etti. Soyguncuların Sakarya Karasu’ya kaçtıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla Ahmet T. ve Atabek T. , yakalandı. Oğuz Ö. de İstanbul’da yakalandı.

AYNI KİŞİLER ÇIKTI

Emniyette yapılan soruşturmada, şüphelilerle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. 265 bin lira parayı gasp eden zanlıların, Şişli’de 7 Eylül 2018 günü gerçekleşen banka soygun olayına da yapan kişiler olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl gerçekleştirdikleri banka soygununda, kendilerine direnen banka görevlisi M.S.’yi silahla vurarak yaralamışlardı. Bankadan 50 bin lira para alan gaspçılar ortadan kaybolmuştu. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada Ahmet T.’nin ayrıca 2017 yılında, Kağıthane’de bir market gaspında motosikleti kullanan kişi olduğu belirlendi. Soruşturmanın ardından 3 kişi adliyeye gönderildi.

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