SİSMİK İZOLATÖRNEDİR?

Depreme karşı geliştirilen basit ancak bir o kadar da etkili bir sistem olan sismik izolatörleri, tüm yapıyı depremin yıkıcı etkisinden koruyor.

Yapıda uygun görülen kata, kolonlara veya betorname perdelere yerleştirilen sistemler, deprem ile yapı arasındaki direkt teması kesiyor.

Deprem anında yatay olarak hareket eden izolatöler, yumuşak ancak büyük salınım yaparak depremin sarsıntı gücünü emiyor ve o sırada bina içerisinde bulunanlar neredeyse depremi hissetmiyor.