En iyi ve en komik sitcom önerileri

MODERN FAMILY

Gösterim tarihi: 2009-2020

IMDB: 8.5

Modern Family dizisi adeta sıcak bir aile ortamını sunar. Jay Pritchett ve onun çocukları Claire Dunphy ile Mitchell Pritchett’in aileleri etrafında dönen dizide birbirleriyle ilişkili fakat tamamen farklı olan üç aile anlatılmaktadır.

Zengin bir adam olan Jay, kendinden yaşça küçük hatta kızından bile bir yaş küçük Kolombiyalı güzel bir kadınla evlidir ve kadının ilk evliliğinden oğlu Manny'de onlarla beraber kalmaktadır. Claire ise lise aşkı Phil ile evli ve birbirinden tamamen farklı üç çocuğunu idare etmeye çalışmaktadır. Mitchell ise eşcinseldir ve partneri ile beraber yaşamaktadır.

Birbirinden çok ayrı ancak aynı zamanda birbirlerine bir o kadar bağlı bu aile üyelerinin başından geçen komik olayları anlatan dizi 12 sezon sürmüştür.