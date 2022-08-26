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En iyi ve en komik sitcom önerileri

Sitcom diziler, keyifli vakit geçirmek ve günün stresini üzerinizden atmak için izlenebilecek en iyi türlerden biridir. Durum komedisi olarak adlandırılan sitcom en çok tercih edilen dizi türlerindendir. Bizler de sizler için en iyi ve en komik sitcom dizileri bir araya getirdik. İşte sitcom önerileri

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  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    Sitcom ya da bir diğer adıyla durum komedisi izleyicileri güldürmeyi hedeflemektedir. İzlerken sizi içine çeken ve bırakmak istemeyeceğiniz dizi türlerinden biridir. Dönemine damga vurmuş en popüler ve en sevilen sitcom dizilerini bir araya getirdik. İşte izlerken kahkalara boğulacağınız sitcom dizileri...
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    TWO AND A HALF MEN

    Gösterim tarihi: 2003-2015

    IMDB: 7.1

    Zengin ve çapkın bir adam olan Charlie Harper bir o kadar da başarılı bir reklam müziği yazarıdır. Bir gün Charlie'nin erkek kardeşi Alan eşinden boşanır ve evini de davada kaybeder. Charlie, kalacak yeri olmayan Alan'a ve hafta sonları yanında kalan oğlu Jake'e gönülsüz de olsa evini açar. 12 sezon boyunca yayınlanmaya devam eden dizi 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez Emmy Ödülü’ne de aday gösterilmiştir.
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    YOUNG SHELDON

    Gösterim tarihi: 2017-günümüz

    IMDB: 7.5

    The Big Bang Theory'nin spin-off (yan yapım) dizisi olarak başlayan Young Sheldon günümüzde hala devam etmektedir. Dizi, üstün zekalı bir çocuk olan Sheldon'ın ailesine çıkardığı zorlukları komik bir dille anlatmaktadır. 
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    NEW GIRL

    Gösterim tarihi: 2011-2018

    IMDB: 7.7

    New Girl temelde 6 kişilik bir arkadaş grubunun arasında geçen olayları konu alır. Sevgilisinin kendisini aldatmasıyla yeni bir ev arayışına başlayan Jessica, gazetede gördüğü "Dördüncü ev arkadaşı aranıyor" ilanına başvurur. İlan sahiplerinin kadın olduğunu zanneden "Jess" aslında ilanın üç erkeğe sahip çıkmasıyla şaşırır. Sonunda bu üç erkekle ev arkadaşı olan Jessica'nın maceraları böylece başlamış olur.
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    THAT 70'S SHOW

    Gösterim tarihi: 1998-2006

    IMDB: 8.1

     

    17 Mayıs 1976'dan 31 Aralık 1979'a kadar yaşadığı olayların 6 gencin etrafında geçen olayları konu alan dizi dönemin sosyo-politik durumunu izleyiciye komik bir biçimde anlatmaya çalışır. Temelinde Amerikan rüyasına farklı bir yaklaşım sunmaktadır.
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    THE GOOD PLACE

    Gösterim tarihi: 2016-2020

    IMDB: 8.2

     

    Dizi insanların dünyadaki davranışları ve ahlaki değerlendirmesine göre öldükten sonra "İyi Yer" ve "Kötü Yer"e gönderilmesini konu alıyor. The Good Place, yanlışlıkla "İyi Yer"e gönderilen Eleanor'un burada kalmak için daha iyi bir insan olmaya çalışmasını ve ölümden sonraki hayatta yaşanan olayları komik bir şekilde anlatmaya çalışıyor.
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    THE BIG BANG THEORY

    Gösterim tarihi: 2007-2019

    IMDB: 8.2

     

    The Big Bang Theory beş ana karakter arasında geçen olayları anlatıyor.  Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan iki üstün zekalı ev arkadaşı olan deneysel fizikçi Leonard Hofstadter ve teorik fizikçi Sheldon Cooper, mühendis Howard Wolowitz ve yine aynı yerde çalışan astrofizikçi Rajesh Koothrappali çok yakın dört arkadaştır. Leonard ve Sheldon'ın karşı dairesine sarışın güzeller güzeli bir kadın olan Penny'nin taşınmasıyla olaylar başlar. 

    12 sezon boyunca devam eden dizi 2019 yılında final vermiştir.
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    GRACE AND FRENKIE

    Gösterim tarihi: 2015-2022

    IMDB: 8.2

     

    Dizi, 40 yıldır tanışan 70 yaşlarında iki çiftin kocalarının birbirlerine âşık olduklarını ve evlenmeyi planladıklarını açıklamasıyla başlar. Olay karşısında aslında birbirlerinden pek hoşlanmayan iki kadının beraber yaşamaya başlaması ve birbirlerine destek vermesiyle iki yakın arkadaş olmasını konu almaktadır 
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    HOW I MET YOUR MOTHER

    Gösterim tarihi: 2005-2014

    IMDB: 8.3

     

    Komedi dizileri arasında en sevilen yapımlardan biri olan How I Met Your Mother; ana karakter Ted'in çocuklarına "anneleriyle nasıl tanıştıklarını" anlatmasıyla başlar. Anneleriyle tanışana kadar birlikte olduğu kişileri ve en yakın arkadaşlarıyla arasında geçen olayları konu alan dizi 9 sezon boyunca yayınlanmaya devam etmiş 2014 yılında final vermiştir.
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    BROOKLYN NINE-NINE

    Gösterim tarihi: 2013-2021

    IMDB: 8.4

    Polisiye-komedi türündeki bu yapım Brooklyn'deki kurgusal 99. Bölge Karakolu'ndaki dedektiflerini ve karakola yeni atanan komiserin başından geçenleri konu alır. İş arkadaşı değil adeta aile gibi olan dedektiflerin yaşamı 8 sezon boyunca izleyicileri güldürmeyi başarmıştır. 
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    MODERN FAMILY

    Gösterim tarihi: 2009-2020

    IMDB: 8.5

    Modern Family dizisi adeta sıcak bir aile ortamını sunar. Jay Pritchett ve onun çocukları Claire Dunphy ile Mitchell Pritchett’in aileleri etrafında dönen dizide birbirleriyle ilişkili fakat tamamen farklı olan üç aile anlatılmaktadır. 

    Zengin bir adam olan Jay, kendinden yaşça küçük hatta kızından bile bir yaş küçük Kolombiyalı güzel bir kadınla evlidir ve kadının ilk evliliğinden oğlu Manny'de onlarla beraber kalmaktadır. Claire ise lise aşkı Phil ile evli ve birbirinden tamamen farklı üç çocuğunu idare etmeye çalışmaktadır. Mitchell ise eşcinseldir ve partneri ile beraber yaşamaktadır. 

    Birbirinden çok ayrı ancak aynı zamanda birbirlerine bir o kadar bağlı bu aile üyelerinin başından geçen komik olayları anlatan dizi 12 sezon sürmüştür. 
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    COMMUNITY

    Gösterim tarihi: 2009-2015

    IMDB: 8.5

     

    Community dizisi düşük profilli bir devlet üniversitesinde öğrenci ve öğretmenlerin arasında geçen olayları işler. Kara mizaha sahip olduğu söylenebilecek olan dizi pop kültür referanslarını, film ve televizyon klişelerinin eleştirisini sıkça yapmışlardır.
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    ARRESTED DEVELOPMENT

    Gösterim tarihi: 2003-2019

    IMDB: 8.7

    Dizide, eskiden zengin olan ancak sonra Bluth Ailesi'nin başından geçenler anlatılmaktadır.

    Aile şirketinden ayrılıp kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Michael, babasının hesaplarda sahtecilik suçuyla tutuklanmasının ardından, bu planını gerçekleştiremez. Michael, birbirinden garip aile bireylerine ellerindeki ile nasıl yaşayabileceklerini öğretmek zorunda kalır.
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    FRIENDS

    Gösterim tarihi: 1994-2004

    IMDB: 8.9

    Televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Friends altı arkadaş arasında yaşanan olayları konu almaktadır. 

    Zengin bir ailenin kızı olan Rachel Green'in düğününden kaçarak eski en yakın arkadaşı Monica Geller'ın yanına taşınmasıyla başlayan dizi ünlü olmaya çalışan aktör Joey Tribbiani, arkadaşlarının asla işini tam bilmediği Chandler Bing, masöz ve müzisyen Phoebe Buffay ve Monica'nın abisi, yeni boşanmış paleontolog Ross Geller'dan oluşan arkadaş grubunun başından geçenleri anlatır.
  • Sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

    THE OFFICE (USA)

    Gösterim tarihi: 2005-2013

    IMDB: 9.0

    Ünlü komedyen Ricky Gervais'in baş rolünü de oynadığı İngiliz yapımı The Office dizisinden uyarlanan dizi, Dunder Mifflin isimli bir kâğıt şirketinin Scranton şubesinin ofisinde ve ekip üyelerinin dışarıda başından geçen olayları konu almaktadır.

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