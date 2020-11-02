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HaberlerGündem3. SayfaSite yöneticisine zam kurşunu!
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Zan tartışmasında site yöneticisini vurdu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Burak Y. aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisi Ferdi B.'yi ayaklarından vurdu. Polis olayın ardından kaçan Burak Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı

Site yöneticisine zam kurşunu!
DHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Burak Y., aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisi Ferdi B.'yi, silahla vurdu.

Olay, Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'ndeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi. Burak Y., aidata yapılan zam nedeniyle site yöneticisi Ferdi B. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Burak Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ferdi B.'yi ayaklarından vurdu.

Sitede oturanların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ferdi B.'yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ferdi B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Burak Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sitede oturan Salih Binek, aidat artışı nedeniyle sitede sık sık tartışmaların yaşandığını belirterek, "160 TL'den 210 TL'ye çıktı fiyat. Bu şirket yönetimle bir oldu, zam yaptı" dedi.

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