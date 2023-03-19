Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



SİVAS, (DHA)SİVAS Yıldızeli'nde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada Kamber A.(41) tarafından tabancayla başından vurulan Mustafa Çakmak( 37) hayatını kaybetti. Bacaklarından yaralanan Kamber A. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yıldızeli ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Çakmak, telefonla aradığı tapu memuru Kamber A.´nın evinin önüne gitti. Aralarında önceden de husumet bulunan ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çakmak, belinden çıkarttığı tabanca ile Kamber A.´yı ayaklarından yaraladı. Bu sırada Kamber A. da üzerindeki tabancayı çıkararak Çakmak''a ateş etti. Mermi başına isabet eden Mustafa Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Kamber A. ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Yıldızeli Hüsnü Ümit Avcı

2023-03-19 21:25:59



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