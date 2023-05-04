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Felçliler için geliştirdikleri yatak Teknofest'te birinci oldu

DHA

Felçliler için geliştirdikleri yatak Teknofest'te birinci oldu


Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, biyosistem mühendisi İsmail Çirci (31), beyincik sarkması nedeniyle geçici felç yaşayan annesi Dürdane Çirci'yi (63) gözlemleyip, endüstri mühendisi ağabeyi Ahmet Turan Çirci (35) ve arkadaşı makine mühendisi Mustafa Berkan Yöş (30) ile birlikte; felçli, yatalak ve engelli hastaların yataklarında tuvalet ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan, 'Otonom tuvaletli engelli hasta yatağı' tasarladı. Proje, Teknofest'te, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' kategorisinde 1'inci oldu.
Kentte yaşayan biyosistem mühendisi İsmail Çirci, 2008 yılında beyincik sarkması nedeniyle geçici felç yaşayan annesi Dürdane Çirci'nin durumunu gözlemleyip, bu durumdaki kişilerin insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere engelli yatağı tasarlama fikri geliştirdi. 2012'de AR-GE çalışmasına başlayan Çirci, endüstri mühendisi ağabeyi Ahmet Turan Çirci ve arkadaşı makine mühendisi Mustafa Berkan Yöş ile birlikte engelli yatağı tasarladı. Ekip, felçli, yatalak ve engelli hastaların yataklarında tuvalet ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan 'Otonom tuvaletli engelli hasta yatağı' projesiyle Teknofest'e katıldı. 'Enhasya' isimli takımın proje danışmanlığını ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Tuğut üstlendi. 26 bin 147 takımın projeleriyle yarıştığı Teknofest'te, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' kategorisinde  'Otonom tuvaletli engelli hasta yatağı' projesi 1'inci oldu.
'PEK ÇOK KULLANIM ALANI VAR'
Proje danışmanı Doç. Dr. Tuğut, proje hakkında bilgi vererek, "Teknofest 2023 yarışmasında danışmanlığını yaptığım proje birincilikle Sivas'a döndü. Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorisine 26 bin 147 takım katıldı ve bu takımlar arasından projemiz birincilik ödülü aldı. Mutluyuz ve gururluyuz. Bizim için büyük bir başarı. Projemiz hem milli, hem ihtiyacı karşılayan güzel bir buluş diyebilirim. Sadece engellilere yönelik değil, pek çok kullanım alanı var. Yoğun bakımlarda, palyatif bakımda ve evde bakımda ihtiyacı giderebilir. Hem bakım verenlerin yükünü azaltacak, hem de bakım alan bireylerin konforlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olacak" dedi.
'DUYGUSAL BİRİNCİLİK'
Takım kaptanı İsmail Çirci ise "2008 yılında annemiz beyin ameliyatı geçirdi ve 4 ay felçli kaldı. Bu sürede sıkıntı çektiğimiz konuların başında tuvalet ihtiyacını gördük. Hem annemizin psikolojisi, hem de hizmet veren olarak bizler, bu sürecin çok zorlu geçtiğine tanıklık ettik ve tuvaleti hastanın ayağına getirme fikri o zaman çıktı. Projemiz hareketi kısıtlı bireylerin bir başkasına gerek duymadan konforundan ve hijyeninden ödün vermeden ihtiyacını giderebilmesini sağlayan hasta yatağıdır. İçeriğindeki klozet sistemi sayesinde boşaltım ihtiyacı sonrası kişisel temizlik, taharetin ardından genital bölgede yaralara neden olmaması için kurutma işlemi gerçekleştirmektedir. İçerisindeki depolar sayesinde hiçbir tadilat masrafı olmadan istediğimiz yerde de kullanıma olanak sağlamaktadır. Sterilizasyon işlemi içerisinde 254 nanometre değerindeki ultraviyole ile her tuvalet kullanımı sonrası 15 dakika içerisinde otomatik gerçekleştiğinden yüzde 90 oranında virüs ve bakterileri öldürüyor. Böylelikle hem steril olarak hem de iş yükünü azaltma konusunda oldukça verimli ve kullanışlı bir ürün olarak ortaya çıkmaya başladı. Beklediğimizden çok daha fazla ilgi gördük. Özellikle engelli dernekleri ve engellilerin kendisi rağbet etti. Hatta ürün piyasaya çıkar çıkmaz hemen alacaklarını, her şeyi düşündüğümüzü söylediler. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu işin içerisindeydik ve ne kadar zor durumda olduklarını biliyorduk. Buna çözüm olabildiğimiz için mutluyum. Duygusal bir birincilik oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2023-05-04 11:00:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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