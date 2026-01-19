Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Akıncılar'da kış festivali düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:04
        Akıncılar'da kış festivali düzenlendi
        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kış festivali gerçekleştirildi.

        Akıncılar Belediyesi, kış turizmini canlandırmak, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kış festivalinin ikincisini düzenledi.

        Festival kapsamında gerçekleştirilen kayak ve snowboard gösterileri ilgi gördü.

        Konserde, vatandaşlar müzik eşliğinde halaylar çekerek eğlenirken, kardan adam yapma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

        Programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Gölova Kaymakamı ve Akıncılar Kaymakam Vekili Tarık Safa Kahveci ve Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, yaptıkları konuşmalarda, bu tür etkinliklerin ilçe tanıtımına, birlik ve beraberliğe katkı sağladığını belirtti.

