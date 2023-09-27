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        Bahçesindeki otları yakmak isterken komşusunun odunluğunu yaktı

        SİVAS´ınKangal ilçesinde, Süleyman Sağlık (80) bahçesindeki otları yakmak isterken komşusunun odunluğunu yaktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:40
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        Bahçesindeki otları yakmak isterken komşusunun odunluğunu yaktı
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        SİVAS´ınKangal ilçesinde, Süleyman Sağlık (80) bahçesindeki otları yakmak isterken komşusunun odunluğunu yaktı.

        Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde Süleyman Sağlık, bahçesindeki kuru otları temizlik amacıyla yakmak istedi. Tutuşan otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılıp, komşusu Saniye Ünal´ın odunluğuna sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, köylülerin de desteğiyle yangını söndürdü. Yanan odunlukta zarar oluştu.

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