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        Sivas'ta sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

        SİVAS'taetkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, su birikintileri nedeniyle araçlar trafikle ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:14 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:15
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        Sivas'ta sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
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        SİVAS'taetkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, su birikintileri nedeniyle araçlar trafikle ilerlemekte güçlük çekti.

        Kentte aniden etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve işyerini su basarken vatandaşlar evlerindeki suyu çıkarmak için çaba sarf etti. Sağanak nedeniyle Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'nın istinat duvarı devrildi. Devrilen duvardan kopan parçalar ise yola saçıldı. Ayrıca Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçlarına dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanaktan olumsuz etkilenen vatandaşlar her yağmurda bu tür sıkıntılar yaşandığını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

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