Eşi ve oğlu öldürülen kadın 12 gündür kayıp; 'Köyün üzerinde farklı bir hava var' SİVAS'ınKangal ilçesinde 2 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle eşi ve oğlu öldürülen Hatice Ercan'dan (77) 12 gündür haber alınamıyor. Kayıp kadının bulunması çalışmalar sürerken, köy muhtarı Ali İhsan Şimşek, "Aralarında adam öldürecek kadar bir sorun olduğunu düşünmüyorduk. Köylülerden herkes tedirgin. Köyün üzerinde farklı bir hava var" dedi.

SİVAS'ınKangal ilçesinde 2 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle eşi ve oğlu öldürülen Hatice Ercan'dan (77) 12 gündür haber alınamıyor. Kayıp kadının bulunması çalışmalar sürerken, köy muhtarı Ali İhsan Şimşek, "Aralarında adam öldürecek kadar bir sorun olduğunu düşünmüyorduk. Köylülerden herkes tedirgin. Köyün üzerinde farklı bir hava var" dedi.

Olay, 18 Ağustos'ta ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtirip, traktörüne yüklediği buğdayı köyüne götüren Hüseyin Ercan (52), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu dayısı Ali Karabayır ile karşılaştı. Karabayır, yanındaki av tüfeği ile yeğeni Ercan'a ateş etti. Karabayır, daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın (75) yanına giderek onu da tüfekle vurdu. Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin Ercan, hayatını kaybetti. Kaçan Ali Karabayır da 17 gün sonra yakalanıp, tutuklandı. İddiaya göre; ailenin yakınları, azmettirici olarak düşündükleri Ali Rıza Ercan'ın eşi Hatice Ercan'a tepki gösterdi.

Köyde yalnız yaşayan Hatice Ercan, 20 Ekim'de kayboldu. Muhtar Ali İhsan Şimşek, Ercan'ı evinde bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı ancak hiçbir ize rastlanmadı.

'KOMŞU, KOMŞU İLE BU OLAYLAR YÜZÜNDEN KONUŞMUYOR'

Muhtar Şimşek, cinayetlerin azmettirici olarak Hatice Ercan'ın suçlandığını belirterek, "Bu tür ithamları duyduk. Ama daha sonra kadın da kayboldu. Nasıl oldu, bilmiyoruz. Kendi annelerinin azmettirici olduğunu, bu olaylarda parmağı olduğunu söylüyorlardı. 12 gündür de Hatice Ercan kayıp. Evine gidip, bakmıştım. Evinde olmadığını anlayınca gidip, jandarmaya bildirdim. Benim köyüm, bu tür şeyler ile alakası olmayan bir köy. İnsanlar birbiriyle gayet iyi anlaşıyor. Sadece bu iki ailede sorun vardı. Bunların da konusu ne, bilmiyoruz. Aralarında adam öldürecek kadar bir sorun olduğunu düşünmüyorduk. Köylülerden herkes tedirgin. Köyün üzerinde farklı bir hava var. Komşu, komşu ile bu olaylar yüzünden konuşmuyor. Jandarma zaten 1 haftadır konuşlanmış bekliyor. Hatice Ercan'ın okuma ve yazması yok. Tek başına bir yere gidecek bir kadın değil. Bir yere gidecek olsa da mutlaka bana haber verirdi. Yabancı birisi ile bir yere gitmez. İlçeye falan gidecek olsa kesinlikle tanıdık birileri ile giderdi" dedi.

'TEDİRGİNLİKLE GECE-GÜNDÜZ BEKLİYORUZ'

Ali Rıza Ercan'ın bacanağı Veyis Akkaş ise olayın ardından Hatice Ercan'ın yakınları tarafından köyde darbedildiğini belirterek, "Çok yakın akrabam değil; çocuklarını da tanımıyorum. Sadece öldürülen oğlunu tanırım. O da gerçekten çok beyefendi görünüyordu. Jandarmalar köyde, millet ister istemez tedirgin. Acaba ne zaman bulunacak, ne zaman çıkacak, sağ mı ya da ölü mü? Bu tedirginlik ile gece-gündüz bekliyoruz" diye konuştu.