Sivasspor - Adana Demirspor maçının ardından

SüperLig'in 11'inci haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, karşılaşma sonrasında taraftarların tepki göstermesini eleştirerek, "Adana Demirspor gibi bir takıma karşı oynadık. Ligin üçüncü sırasında. Bir onların bütçesine bakın bir de bizim bütçemize bakın. Biz kısıtlı bütçelerle elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bugün Adana Demirspor'a hiçbir şey yaptırmadık. Bütün pozisyonlar da biz maçın başından sonuna kadar üstünüz. Bu çocuklar bunu değil alkışlanmayı hak ediyorlar. Ben bunların gerçek Sivasspor taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Ben 6 yıldır Sivasspor'a emek veriyorum. Benim onlardan daha çok emeğim var. Benim Sivasspor'a hem maddi hem de manevi olarak katkım daha çok. O yüzden ben onların birilerinin adamı olduğunu düşünüyorum. Bugün ki maçta bu çocuklar alkışı hak ederken orada mırıldanmalar oluyor. Ben bunu hiç yakıştırmadım. Dediğim gibi maçı konuşmak bile istemiyorum. Çünkü zaten konuşulacak bir şey yok. Herkes gördü burada. Maçın başından sonuna kadar üstün takım bizdik ama olmadı. Yapacak bir şey yok" dedi.

KLUIVERT: ÇOK FAZLA TOP KAYBI YAŞADIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ise oynadıkları futboldan memnun olmadıklarını belirterek, "Sonucun doğru olduğunu söyleyebilirim. Özellikle çok fazla top kaybı yaşadığımız bir ilk yarı yaşadık ve birçok futbolcumuzun performansının kendi performansının altında bir performans çizdiği bir maç oldu. Sonrasında ikinci yarıda baktığınızda üçüncü bölgede özellikle çok fazlasıyla basit bir şekilde top kaybı yaşadık. Oradan rakiplere fırsat verdik. Ama baktığımızda genel olarak performans olarak daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz ve yapacağız da. Çünkü büyük takımlara karşı, kapanan takımlara karşı ve arasındaki mesafeyi daraltan takımlara karşı birçok kez karşılaştık ve bunun üzerinde çok çalışıyoruz. Ama daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve yapacağız da. O yüzden bunun üzerine de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Servet Çetin'in açıklamaları

- Patrick Kluivert'ın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI

2023-11-05 16:46:53