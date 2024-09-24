Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine başsağlığı

        İSTANBUL Ümraniye'de şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesini arayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru eşi Semih Yılmaz ve baba Mehmet Yağlı'ya başsağlığı dileklerini iletti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine başsağlığı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSTANBUL Ümraniye'de şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesini arayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru eşi Semih Yılmaz ve baba Mehmet Yağlı'ya başsağlığı dileklerini iletti.

        İstanbul Ümraniye'de 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) tarafından silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehidin ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Şehit eşi polis memuru Semih Yılmaz ve baba Mehmet Yağlı ile görüşen Bakan Yerlikaya, "Sadece bizim değil, Türkiye'nin, 85 milyonun ciğeri yandı. Ben de inşallah Sivas'a geleceğim. Rabb'im sizlere sabır versin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Son yolculuğuna uğurlanıyor
        Son yolculuğuna uğurlanıyor
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Koyulhisar domatesi ata tohumundan yetiştiriliyor
        Koyulhisar domatesi ata tohumundan yetiştiriliyor
        Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni yapıldı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni yapıldı
        Şehit polis memuru Şeyda'yı, eşi tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
        Şehit polis memuru Şeyda'yı, eşi tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlan...
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlan...
        Yanan evin penceresinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
        Yanan evin penceresinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı