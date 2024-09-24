Eşi şehit olan polis memurundan duygusal veda

İSTANBUL'da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim. Seni ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim" dedi.

Ümraniye'de, 2 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra polis merkezinden firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19), Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi, çıkan arbedede, polis memurunun silahını alıp etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanırken, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis memuru Şeyda Yılmaz, tüm müdahaleye karşın kurtarılamayıp, şehit oldu.