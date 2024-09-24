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        Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye için çabalıyoruz (3)

        İLKOKULUNTEMEL ATMA PROGRAMINA KATILDISivas'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha sonra Bekir-Latife Şahin İlkokulu'nun temel atma programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:45
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        Bakan Memişoğlu: Daha sağlıklı bir Türkiye için çabalıyoruz (3)
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        İLKOKULUNTEMEL ATMA PROGRAMINA KATILDI

        Sivas'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu daha sonra Bekir-Latife Şahin İlkokulu’nun temel atma programına katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, "Şu anda yaptığımız en önemli yatırım, geleceğe yatırım yapıyoruz. Örnek bir şekilde yapıyoruz. Niye? Çünkü devlet, millet el eleliği, hayır ve çalışkanlığı, üretmenin ne demek olduğunun ispatını da burada gösteriyoruz. Biz artık bundan sonra ülke olarak daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçlü olacağız ve birlikte hareket edeceğiz. Birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Bugün baktığınız zaman maalesef dünyada birçok vahşetin kötülüğün olduğunu görüyoruz. Eğer bizler çalışır üretirsek bu kötülüğe üstünlük sağlar, iyiliği dünyaya hakim kılarız diye düşünüyorum. Onun için geleceğe yatırım çok önemli. Ben bu okulda çocuklarımızı, değerlerimizi emanet edeceğimiz ve 30 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış bir annenin evladı olarak, bütün öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Onların emeklerine çok teşekkür ediyorum. Onların hakkı gerçekten ödenmez. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bütün öğretmenlere, eğitim camiasına teşekkür ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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