Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti (2)

CUMHURBAŞKANIERDOĞAN, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında şehit Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefonda konuştu. Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok memnun olurum. Allah yar, yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ise "Allah sizlere de sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah razı olsun, devletimizi her türlü kötülükten korusun Rabb'im" dedi.