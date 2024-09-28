Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti (2)

        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında şehit Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefonda konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:50 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında şehit Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefonda konuştu. Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok memnun olurum. Allah yar, yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

        Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ise "Allah sizlere de sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah razı olsun, devletimizi her türlü kötülükten korusun Rabb'im" dedi.

        'SEVDALARI VATAN UĞRUNA YARIM KALDI'

        Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 Eylül Pazar günü Ümraniye'de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu. Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik. Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ı ve ailesini de ziyaret ettik. Şeyda-Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı ama Semih'in söylediği gibi sevdaları vatan uğruna yarım kaldı. Şeyda kızımız emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız. Şeyda'mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine tazi...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine tazi...
        Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti
        Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti
        Sivas'tan 'fıstığın başkenti' Gaziantep'e fıstık gönderiyorlar
        Sivas'tan 'fıstığın başkenti' Gaziantep'e fıstık gönderiyorlar
        Sivas'ta gaz kaçağı bulunan kombi patladı: 1 yaralı
        Sivas'ta gaz kaçağı bulunan kombi patladı: 1 yaralı
        Sivas'ta bir dairede doğal gazın sıkışmasıyla yaşanan patlamada ev sahibi y...
        Sivas'ta bir dairede doğal gazın sıkışmasıyla yaşanan patlamada ev sahibi y...
        Ulaş'ta çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Ulaş'ta çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi